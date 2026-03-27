Kılıçlı yemin davasında yeni gelişme: İki teğmen hakkında daha karar verildi

30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninde kılıç çatarak yemin edip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları için Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlerden İzzet Talip Akarsu'nun başvurusunda karar çıktı.

12punto'da yer alan habere göre İdare Mahkemesi Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönüşüne ilişkin görülen davada ret kararı verdi.

İzzet Talip Akarsu

YARIŞMADAYKEN ÖĞRENDİ

Teğmen Serhat Gündar’ın da TSK’ya geri dönüş için açtığı dava Ankara 20. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Gazeteci Ersin Eroğlu'nun haberine göre; Serhat Gündar kararı Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonasında yarışırken öğrendi.

Serhat Gündar

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında teğmenler kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atmıştı. Ardından günlerce hedef gösterilen teğmenler TSK'den ihraç edilmişti. Teğmenlerden Deniz Demirtaş mahkeme kararıyla göreve dönmüştü. Ebru Eroğlu'nun başvurusu ise reddedilmişti. Diğer teğmen Batuhan Gazi Kılıç ihraç kararına karşı açtıkları davalar sürüyor.