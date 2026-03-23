Kılıçlı yemin nedeniyle ihraç edilen bölük komutanı açtığı davayı kazandı

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’te düzenlenen mezuniyet töreninde kılıç çatarak Subay Andı okuyan ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlerden Deniz Demirtaş, mahkemenin ihraç kararını iptal etmesinin ardından görevine geri dönmüştü.

Demirtaş’ın göreve başlamasının ardından, Ankara 4. İdare Mahkemesi, Teğmen Eroğlu’nun Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun ihraç kararının iptali talebini reddederek, Eroğlu'nun TSK’ya dönüşünü reddetti.

BİNBAŞI ERTÜRK DAVAYI KAZANDI

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Kılıç Çatma soruşturması kapsamında ihraç edilen teğmenlerin bölük komutanı Binbaşı Murat Ertürk, TSK’ye geri dönmek için açtığı davayı kazanarak göreve iade edildi. Gazeteci Ersin Eroğlu'nun haberine göre; Ankara 14. İdare Mahkemesi, Ertürk’ün görevine dönmesine oy birliğiyle karar verdi.

Bu gelişmeyle birlikte ihraç edilen üç komutandan ikisi yeniden TSK’ya dönmüş oldu. Albay Alper Topsakal da açtığı dava sonucunda üniformasına kavuşmuştu. Yarbay Halit Türkoğlu’nun davasında ise hâlâ karar tebliği bekleniyor.