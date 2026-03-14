Kılıçlı yemin nedeniyle ihraç edilen teğmen görevine döndü

Kara Harp Okulu’nda 2024’te düzenlenen mezuniyet ve sancak devir teslim töreninden sonra kılıçlarını çekip ant içen ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye bağırdıkları gerekçesiyle atılan teğmenlerden Deniz Demirtaş mahkeme kararı ile dün göreve döndü.

Teğmenliğe yeniden dönen Demirtaş’la ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı ise karara karşı istinaf mahkemesine başvurdu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre devre birincisi Ebru Eroğlu’nun yanı sıra teğmen İzzet Akarsu, Serhat Gündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş’ın ihracı kamu oyunda da tepkiye neden olmuştu. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan ve bazı komutanlar ihraca karşı çıkmış 1 oy farkıyla ihraç gerçekleşmişti.

Eroğlu, Gündar ve Akarsu’nun iade davaları ise ayrı mahkemelerde görüldü. Karar henüz açıklanmadı.

NE OLMUŞTU?

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında, kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı attıkları için TSK'dan ihraç edilen beş teğmenden biri olan Deniz Demirtaş’ın ihraç kararını oybirliğiyle iptal etmişti.

İdare Mahkemesi, teğmen Deniz Demirtaş'a atfedilen "hizmete engel davranışlarda bulunmak" fiilinin somut ve açık biçimde ortaya konulamadığını, bu nedenle, Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16 Ocak 2025 tarihli, 2025/23 sayılı ihraç kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna varmıştı.