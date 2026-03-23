Kılıçlı yemin nedeniyle ihraç edilmişti: Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar açıklandı

2024 mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin ardından TSK'den ihraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu'nun göreve iadesi için açtığı davada karar çıktı.

Ankara 4. İdare Mahkemesi Eroğlu'nun iade davasını reddetti.

DAVA SONUÇLANDI

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlerden biri olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen Ebru Eroğlu’nun, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı dava sonuçlandı.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Eroğlu’nun TSK'dan ayırma kararının iptal istemini reddetti.

"TSK İTİBARINA ZARAR" GEREKÇESİ

İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararı taraflara ulaştı. Mahkeme'nin kararında, söz konusu eylemin ulaştığı boyut ve yarattığı olumsuz etkiler dikkate alındığında, TSK’nın itibarına zarar verecek ağırlıkta olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Kararda ayrıca, eylemin toplumda askerlik yemininin terk edildiği yönünde bir algı oluşturduğu ve bu durumun TSK’ya duyulan güveni sarsıcı nitelik taşıdığı ifade edildi. Mahkeme, mevzuattan kaldırılmış andın okunmasına yönelik planlamanın önceden yapıldığı yönünde kanaat oluştuğunu da vurguladı.

Bu gerekçeler doğrultusunda Mahkeme, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek, davanın reddine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

30 AĞustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında teğmenler kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atmıştı. Ardından günlerce hedef gösterilen teğmenler TSK'den ihraç edilmişti. Teğmenlerden Deniz Demirtaş mahkeme kararıyla göreve dönmüştü. Diğer teğmenler İzzet Talip Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç ve Serhat Gündar’ın ihraç kararına karşı açtıkları davalar sürüyor.