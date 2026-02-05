Kılıçlı yemin töreni hakkında yeni gelişme: MSB, teğmen ihracının iptaline itiraz etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları için Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen beş teğmenden biri olan Deniz Demirtaş’ın ihraç kararını iptal eden Ankara 21. İdare Mahkemesi kararına itiraz etti.

MSB, Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında, kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı attıkları için TSK'dan ihraç edilen beş teğmenden biri olan Deniz Demirtaş’ın ihraç kararını iptal eden Ankara 21. İdare Mahkemesi kararını istinafa taşıdı. MSB, 21. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulmasını, istinaf incelemesi sonucunda kararın bozulmasını istedi.

İtiraz dilekçesinde, kaldırılan “and”ın okunmasına ilişkin planlamada Demirtaş’ın rol aldığı, disiplinin TSK için vazgeçilmez olduğu ve hukuka aykırı kararın kabul edilemeyeceği vurgulandı.

MSB, dilekçesinde disiplinin ordunun temelini oluşturduğunu, emir ve nizamlara mutlak itaatin zorunlu olduğunu belirterek, “Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası”nın kamu hizmetlerinin düzenli yürütülmesi için gerekli olduğunu ifade etti.

İtirazda, mezuniyet töreninde kaldırılan “and”ın okunmasının planlı bir faaliyet olduğu, hilal şeklinde düzen alınarak kameralar karşısında görsel bir sunum yapıldığı ve bu eylemin TSK’nın itibarına zarar verdiği ileri sürüldü. Ayrıca, davacı Demirtaş’ın tabur Whatsapp grubunda yapılan planlamaya vakıf olduğu, engelleyici bir tutum sergilemediği ve aksine teşvik edici davranışlarda bulunduğu iddia edildi.

MSB, bu gerekçelerle Demirtaş’a verilen “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası”nın hukuka uygun olduğunu savundu. Dosya, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından değerlendirilecek.