Kılıçlı yemin töreni: İhraç edilen teğmenler için MSB'den hamle

30 Ağustos 2024’teki Kara Harp Okulu Mezuniyet töreni ardından yapılan kılıçlı yemin sonrası, 5 teğmen TSK'den ihraç edilmişti. İhraç kararlarının iptali için açılan davalarda ilk karar geçen hafta çıktı. Teğmen Deniz Demirtaş hakkındaki ihraç kararı kaldırıldı ve göreve iadeye hükmedildi.

MSB'nin söz konusu karar tebliğ edilmeden önce dosyaya ek bir beyan sunduğu ortaya çıktı.

Sözcü’de yer alan habere göre, söz konusu kararın teğmen Demirtaş'a tebliğ edilmesinden bir gün önce teğmenin sosyal medya paylaşımını gerekçe gösteren MSB'nin dosyaya ek bir beyan sunduğu mahkemeden davanın reddini talep ettiği öğrenildi.

"YAŞAR GÜLER'İ ALINTILADI"

Teğmen Deniz Demirtaş hakkında Aralık 2025’te alınan göreve iade kararı 23 Ocak’ta tebliğ edildi. MSB ise 22 Ocak’ta ek beyan sunarak Demirtaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın delil olarak kabul edilmesini istedi.

Demirtaş'ın söz konusu paylaşımında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in “Teğmenler ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dedikleri için ihraç edilmediler” açıklamasına yanıt olarak “Bizlerin oturduğu sıralarda sizler de oturup yemin ederek Atatürk’ü andınız. Atatürk’ün siyaset üstü olduğunu bildiğiniz halde bunu siyaset malzemesi yapıp bizler ihraç edilirken buna göz yumdunuz” ifadelerini kullandığı belirtildi. Bu paylaşımın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarını zedelediğini savunan MSB, davanın reddini talep etti.

Mahkeme, bakanlığın talebinin aksine karar vererek Deniz Demirtaş’ın görevine iadesine hükmetti.

BİR TEĞMEN HAKKINDA DAHA EK BEYAN

Öte yandan, ihraç edilen bir diğer teğmen Serhat Gündar hakkında da Bakanlık tarafından ek beyan sunuldu. Bu beyanda da Gündar’ın Yaşar Güler’e verdiği yanıt gerekçe gösterilerek davanın reddi istendi.

Her iki ek beyanda, söz konusu paylaşımlara ait ekran görüntüleri, paylaşım tarihleri ve etkileşim sayılarına yer verildi.

Bakanlığın, teğmenlerin kamuoyundaki karşılığını yakından takip ettiği görülürken, gözler diğer ihraç edilen teğmenler hakkında verilecek kararlara çevrildi. Bu kapsamda, Serhat Gündar ve İzzet Talip Akarsu’nun davalarındaki ilk duruşmaların 25 Şubat’ta yapılması bekleniyor.