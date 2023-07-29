Kılık değiştirerek kuyumcu soyan 2 kadın tutuklandı

Adana’da kılık değiştirerek kuyumcudan 200 gram altın çaldığı öne sürülen 4 kadından 2’si yakalanıp tutuklanırken o anların saniye saniye görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, 17 Temmuz günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, 4 kadın Ahmet S.’nin iş yerine girip, yüzük alacaklarını söyledi.

Ahmet S., tabladaki yüzükleri kadınlara gösterirken, şüphelilerden biri tezgahın arkasına geçip, 200 gram hurda altını el çabukluğuyla aldı. Durumdan şüphelenen Ahmet S., kadınların kuyumcudan çıkmasını engelleyip, yüzükleri saydı. Yüzüklerde eksik çıkmayınca, şüpheliler kuyumcudan çıktı. Bir süre sonra güvenli kamerası görüntülerine bakan Ahmet S., hurda altınlarının çalındığını fark edip, polise ihbarda bulundu.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.