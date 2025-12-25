Kilimli Köyü’nün leylekleri 10 yıldır aynı yuvada

Erzincan merkeze bağlı Kilimli Köyü’nü mesken tutan leylekler, yıllardır süren yuva sadakatiyle dikkat çekiyor.

Zengin bitki örtüsü ve sulak alanlarıyla bilinen köyde yaşayan leylek çifti, her mevsim aynı yuvada kalmayı sürdürüyor.

Kilimli Köyü’nde yaklaşık 10 yıldır yuvalarını terk etmeyen leylekler, Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından dronla kayıt altına alındı. Görüntülerde, köyün doğal yapısı içinde yuvalarını koruyan leyleklerin yaşam döngüsü gözler önüne serildi.

DHA

Yavruları büyüyüp göç etse de leylek çiftinin köyde kalmaya devam ettiği belirtilirken, köylülerin de yuvalara sahip çıktığı ifade edildi.

Leyleklerin yıl boyunca aynı noktada konaklaması, bölgenin doğal yaşam açısından elverişliliğini bir kez daha ortaya koydu.