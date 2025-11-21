Kilis- Köye inen kurt, ağıldaki 5 koyuna saldırdı; 3'ü öldü

KİLİS'te köye inen kurt, 5 koyuna saldırdı. Koyunlardan 3'ü öldü.

Olay, sabaha karşı Suriye sınırındaki Tahtalı köyünde meydana geldi. Besicilik yapan Hannan Özçelik, sabah ağıla girdiğinde 3 hayvanının öldüğünü, 2 hayvanın yaralı olduğunu gördü. Özçelik, 50 küçükbaşı olduğunu belirterek, "Sabah 05.50'de zeytin hasadına gitmek için kalktım. Köpeklerin havladığını duydum. Gelinim arayarak ağıldan kurt çıktığını söyledi. Geldiğimizde hayvanların 3'ü telef olmuş, 2'si de yaralanmıştı" dedi. (DHA)