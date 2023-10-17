Kilis'te çarpışan tırla midibüsün sürücüleri yaralandı
Kaynak: AA
Kilis'te gübre yüklü tırla midibüsün çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.
H.E. yönetimindeki 27 BCZ 44 plakalı tır, Kilis-Hatay kara yolunun 35'inci kilometresinde Ö.Y. idaresindeki 06 CYG 231 midibüsle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan 2 sürücü Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ö.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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