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Kilis'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Kilis'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 26.08.2023 23:14
  • Giriş: 26.08.2023 23:14
  • Güncelleme: 26.08.2023 23:15
Kaynak: AA
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Kilis'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Osman Gazi Mahallesi Ali Metin Demirtekin Caddesi'nde ikisi de Suriye uyruklu A.C. (21) ile K.T. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli K.T, bıçakla A.C'yi sol göğsünden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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