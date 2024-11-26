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Kilis'te devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

Kilis'te kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 26.11.2024 19:27
  • Giriş: 26.11.2024 19:27
  • Güncelleme: 26.11.2024 19:27
Kaynak: AA
Kilis'te devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

Kilis'te G.D. idaresindeki 27 ALS 568 plakalı kamyonet, Kilis-Gaziantep kara yolunun 14'üncü kilometresi Beşgöz Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan N.A, H.G, D.G. ve A.G. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kilis ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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