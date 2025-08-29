Kilis'te devrilen motosikletteki 6 kişi yaralandı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • Giriş: 29.08.2025 18:26
Kaynak: AA
KİLİS (AA) - Kilis'te motosikletin devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

M.Ö. idaresindeki 79 ACC 343 plakalı motosiklet, Kilis Gaziantep kara yolunun 30'uncu kilometresinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile motosiklette bulunan eşi E.Ö, çocukları İ.Ö, Y.Ö, M.Ö. ve E.Ö. 112 Acil Servis ekiplerince Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

