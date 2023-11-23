Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
H.E. yönetimindeki 79 DZ 964 plakalı traktör, Musabeyli ilçesine bağlı Kayapınar köyü civarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın ardından vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, H.E'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
H.E'nin cenazesi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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