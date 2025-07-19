Kilis'te doğalgaz borusu patladı

Kilis'te altyapı ve yol yapım çalışmaları sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Doğalgaz borusundaki gaz sızıntısından kaynaklanan yangında bir iş yerinde de hasar oluştu.

Helvacıoğlu Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde sürdürülen altyapı ve yol yapım çalışmaları sırasında bir iş makinesi doğalgaz borusuna hasar verince gaz sızıntısı yaşandı.

Doğalgaz borusunun zarar görmesi sonrası alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine doğalgaz şirketi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, cadde ve sokak girişlerini kapatarak güvenlik şeridi çekti.

Doğalgaz ekiplerinin çalışmasıyla gaz akışını sağlayan vana kapatıldı, gaz sızıntısı önlendi.

Olayda bir iş yerinde hasar meydana geldi.