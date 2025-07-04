Kilis'te ev yangını

Kilis’te, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın. öğleden sonra Kanuni Sultan Süleyman Mahallesinde meydana geldi. Postacı Sokak’ta bulunan U.D.’ye ait müstakil evden alev ve dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA