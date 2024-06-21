Kilis'te evde yangın: 2 yaralı
Kilis'te bir evin mutfak kısmında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
İsmet Paşa Mahallesi'nde tek katlı evin mutfak kısmında sabah saatlerinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
Olayı gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, evdeki M.D. ile G.D. alevlere müdahale ederken yaralandı. Vücutlarında yanık oluşan 2 yaralı, sağlık ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.