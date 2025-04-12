Kilis'te firari 4 hükümlü yakalandı

Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 32 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A, "hırsızlık" suçundan 19'ar yıl hapis cezaları bulunan E.T. ile Ö.K, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan M.H.S. yapılan operasyonlarla yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.