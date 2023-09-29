Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kilis'te göçmen kaçakçısı 4 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 29.09.2023 16:58
  • Giriş: 29.09.2023 16:58
  • Güncelleme: 29.09.2023 16:58
Kaynak: AA
Kilis'te göçmen kaçakçısı 4 zanlı tutuklandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 18 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BirGün'e Abone Ol