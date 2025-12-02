Giriş / Abone Ol
Kaynak: AA
Kilis'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i ağır 6 kişi yaralandı.

A.Ö. yönetimindeki 27 ANJ 455 plakalı hafif ticari araç, Kilis-Hatay kara yolunun 39'uncu kilometresinde, M.V.B. idaresindeki 27 ASM 861 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Hassa ve Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

