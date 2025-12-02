Kilis'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
KİLİS (AA) - Kilis'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i ağır 6 kişi yaralandı.
A.Ö. yönetimindeki 27 ANJ 455 plakalı hafif ticari araç, Kilis-Hatay kara yolunun 39'uncu kilometresinde, M.V.B. idaresindeki 27 ASM 861 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Hassa ve Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.