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Kilis'te inşaattan düşen 58 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Kilis'te bir okul inşaatında çalışan 58 yaşındaki Abdulhadi Zedan, inşaatın 2. katındaki iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 11.09.2024 17:47
  • Giriş: 11.09.2024 17:47
  • Güncelleme: 11.09.2024 18:09
Kaynak: AA
Kilis'te inşaattan düşen 58 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Kilis'te çalıştığı inşaatın 2. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Ebulüle Mahallesi'ndeki okul inşaatında çalışan yabancı uyruklu 58 yaşındaki Abdulhadi Zedan, inşaatın 2. katındaki iskeleden dengesini kaybederek düştü.

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Zedan kaldırıldığı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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