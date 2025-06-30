Kilis'te kaza: 2 yaralı

KİLİS'te, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, ögle saatlerinde Çaylak Mahallesinde meydana geldi. Ü.K. yönetimindeki 31 MA 2645 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle İ.B.'nin kullandığı 27 AVS 214 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan M.B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)