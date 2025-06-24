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Kilis'te motorlu bisikletin devrildiği kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 24.06.2025 16:22
  • Giriş: 24.06.2025 16:22
  • Güncelleme: 24.06.2025 16:22
Kaynak: AA
Kilis'te motorlu bisikletin devrildiği kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te motorlu bisikletin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

H.A. (67) yönetimindeki 79 ABZ 829 plakalı motorlu bisiklet, Aşıt Mahallesi Zafer Caddesi'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile motorlu bisiklette bulunan E.Ö. (76), ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü H.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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