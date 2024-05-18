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KİLİS'te motosiklet devrildi: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 18.05.2024 15:00
  • Giriş: 18.05.2024 15:00
  • Güncelleme: 18.05.2024 15:00
Kaynak: DHA
KİLİS'te motosiklet devrildi: 2 yaralı

Kilis'te, kontrolden çıkarak devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Namık Kemal Mahallesi Endüstri sokakta meydana geldi. H.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü H.K. ve yanında bulunan M.K. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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