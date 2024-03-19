Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı.
A.C. yönetimindeki 07 KDL 89 plakalı otomobil ile A.K. kontrolündeki 79 ABH 429 plakalı motosiklet, Yaşar Aktürk Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki F.K. ve G.K. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.