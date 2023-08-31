Kilis'te tartıştığı oğlunu silahla yaraladığı için gözaltına alınan baba serbest bırakıldı
Kaynak: AA
Kilis'in Polateli ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı.
Ömercik köyünde D.A. (63) ile oğlu A.A. (38) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Av tüfeğiyle ağır yaralanan A.A. ambulansla Gaziantep'e sevk edildi, jandarma ekipleri D.A'yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.