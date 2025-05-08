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Kilis'te uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 08.05.2025 11:50
  • Giriş: 08.05.2025 11:50
  • Güncelleme: 08.05.2025 11:50
Kaynak: DHA
Kilis'te uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama

KİLİS'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Y, M.E ve İ.B.D. tutuklandı.

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