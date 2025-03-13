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Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 13.03.2025 11:23
  • Giriş: 13.03.2025 11:23
  • Güncelleme: 13.03.2025 11:23
Kaynak: AA
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Adresteki aramada 1 kilo 82 gram esrar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 2'si hakkında ise adli işlem yapıldı.

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