Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Adresteki aramada 1 kilo 82 gram esrar ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 2'si hakkında ise adli işlem yapıldı.