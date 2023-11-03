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Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 03.11.2023 13:45
  • Giriş: 03.11.2023 13:45
  • Güncelleme: 03.11.2023 13:45
Kaynak: AA
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te bir araçta yapılan aramada 600 uyarıcı hap, 3 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyünde bir aracı durdurup aradı. Aramada, 600 uyarıcı hap, 3 gümrük kaçağı cep telefonu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Araçtaki H.Ö, M.H, A.A, M.E, A.S.H. ve S.V. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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