Kilis'te yaralama ve öldürme olaylarına karışan 4 zanlı tutuklandı

Kilis'te yaralama ve öldürme olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince farklı tarihlerde 1 kişinin yaralanmasına, 1 kişinin ise öldürülmesi olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda şüpheliler C.G, M.B.G, K.T. ve Y.T. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.