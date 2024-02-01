Kilise saldırganları için tutuklama talebi

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Latin Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenleyen IŞİD'li Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. ile onlarla bağlantılı oldukları değerlendirilen diğer 34 şüpheliden 21'i 'adam öldürme ve terör örgütüne üye olmak' suçlarından, 13'ü üse 'örgüte üye olmak' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Güncel 01.02.2024 21:01 Giriş: 01.02.2024 21:01

Güncelleme: 01.02.2024 21:15 Kaynak: Haber Merkezi

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FOTOĞRAF: İHA

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Latin Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenleyen IŞİD'li Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. ile onlarla bağlantılı oldukları değerlendirilen şüpheliler tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Edinilen bilgiye göre 34 şüpheliden 21'i 'adam öldürme ve terör örgütüne üye olmak' suçlarından, 13'ü üse 'örgüte üye olmak' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. NE OLMUŞTU? İstanbul Sarıyer Büyükdere'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak Pazar günü, ayin sırasında silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda Tuncer Murat Cihan adlı yurttaş yaşamını yitirdi. Saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda 51 kişi gözaltına alındı. 23 kişi sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Santa Maria Kilisesi saldırısı: Gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi Sarıyer'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü