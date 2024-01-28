Kilise saldırısıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olduğu düşünülen 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olduğu düşünülen 1 kişi gözaltına alındı.

Sarıyer Büyükdere’de bulunan İtalyan kilisesine silahlı saldırı olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Olayla bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

İstanbul Sarıyer Büyükdere'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayinine maskeli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda ayine katılanlar arasında bulunan yurttaşlardan C.T. hayatını kaybetti.