Kilisli yurttaş: "Çöpten ekmek toplanmıyorsa o ülke şaha kalkmıştır"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi amacıyla düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 70'incisi yarın Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Yarın yapılacak miting öncesinde yurttaşlar yaşadıkları sorunları anlattı.

GENÇLERİN GELECEĞİ YOK

Kilis'te üniversitede öğretmenlik bölümü okuyan bir öğrenci, burs ve harçlıkların yetmediğini belirterek, her şeyin ''ateş pahası'' olduğunu söyledi. Ülkede öğrenciye değer verilmediğini söyleyen öğrenci, "Sorun sıkıntılar zaten diz boyu. Gelecek ve atanma kaygısı zaten bir hayli fazla. Geleceğe karşı güvensizliğimiz var" dedi.

Öğretmen olarak atanmasının "meçhul" olduğunu dile getiren öğrenci, "Bölüm değiştirsem tekrardan başka bir bölüm okusam yine aynı şekilde atanma söz konusu. Her yerde liyakatsizlik dönüyor. Torpille alımlar devam ediyor. Kendi emeğimizle bir yerlere gelmek ülkede gerçekten zorlaştı" diye konuştu.

"REFERANSLI TORPİL ADI ALTINDA İNSANLARIN HAYATLARINI MAHVEDİYORLAR"

Bir vatandaş, atanmayan bir öğretmen olduğunu söyleyerek, gençlerin büyük bir çoğunluğunun işsiz olduğunu belirtti. "Üç harfli marketler, eğitim fakültesi mezunu hocalarla dolu. Ne yazık ki umutları yok, ümitleri yok" diyen yurttaş, kendisinin de iki kez mülakata girdiğini, ancak atanamadığını dile getirdi. Ev hanımı olduğunu ve eşinin de çalıştığını aktaran yurttaş, "Bir şekilde dönüyor ama önemli olan o emeğin karşılığını alamamak. Ülke çok iyi bir halde değil" ifadesini kullandı.

"İşin tamamen ehli olmayana verildiği, kimsenin hak ettiği yerde olmadığı, liyakata göre alımlar değil, daha çok referanslı torpil adı altında insanların hayatlarını mahvediyorlar" diyen yurttaş, ülkede ekonominin iyi gitmediğini vurguladı.

Yumurtanın kolisinin 160 lira, kırmızı etin kilosunun 700 lira olduğunu belirten kişi, asgari ücretle geçinen bir kişinin bu fiyatlarla geçinmesinin mümkün olmadığını savundu. Büyükşehirlerde konut fiyatlarının artışına da dikkati çeken kişi, "Kilis küçücük bir yer, nüfusu küçücük bir yer. Sığınmacılarla beraber ülkede, Kilis'te konut revaç görmesine rağmen doğru düzgün bir semtte 18 bin lira, 20 bin liranın altında ev bulmanıza imkan yok" dedi.

"ÇÖPTE BİRİ EKMEK TOPLAMIYORSA O ÜLKE ŞAHA KALKMIŞTIR"

"Birileri ayın sonunu nasıl getireceğim diye dertlenmiyorsa ülkede gelişim vardır" diyen yurttaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Şaha kalkıyoruz' falan filan ama önemli olan çöpte biri ekmek toplamıyorsa o ülke şaha kalkmıştır. Birileri 'ayın sonunu nasıl getireceğim' diye dertlenmiyorsa ülkede gelişim vardır. Ya da bir baba, çocuğuna bir şey istediğinde alabiliyorsa o ülke refahtır. Yoksa bizim hanelerimize, İBAN numaralarımıza dolan paralarla birilerinin ekmek üstü tabaka yaşayıp da böyle vur patlasın çal oynasın; diğerlerinin de 'acaba nasıl olacak? Bu faturayı da nasıl ödeyeceğim' diye dertlenmediği bir ülke olduğumuz zaman biz işte o zaman biz gelişmiş bir ülke oluruz. Biz böyle gelişmiş bir ülke olamayız. Halen daha sosyal yardımları, sosyal destekleri evet bakanlık yapıyor. Allah razı olsun, çok iyi şeyler yaptığı şeyler de var.

Ama hala birilerine ulaşmak için daha farklı mecralara, kurumlara, vakıflara, bilmem nereye başvuran binlerce insanın şu an evinde belki de kömür yok. Belki nasıl geçireceğini düşünüyor. Ben bir partiye mensup da değilim. Hiçbir partici değilim ama genel olarak çok hoş şeyler görmüyorum. Tabii bir kısım elitler çok iyi hayat sürerken, gariban, guraba da kendileri bir şeyler yapmaya çalışıyor, çok vahim durumdalar. O kaygılarını da dile getiremiyorlar."