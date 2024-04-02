Kilis’te 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Kilis’te uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik kentin çeşitli noktalarında operasyon başlattı.

Operasyonda merkeze bağlı Ekrem Çetin mahallesinde ikamet eden M.K. isimli şahsın adresinde yapılan aramada, iki ayrı pakette toplam 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili M.K. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı.