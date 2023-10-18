Kilis’te 105 litre kaçak alkol ele geçirildi: 2 gözaltı

Kilis’te 105 litre kaçak alkol ile alkol yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucu 2 kişi gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslambey Mahallesi’nde M.İ.B ve H.B isimli şahısların iş yeri ve eklentilerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 105 litre kaçak alkol ile alkol yapımında kullanılan aroma ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı.