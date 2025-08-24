Kilis’te 3 yaşındaki kız çocuğu kayıp: Arama çalışmaları başlatıldı

Kilis’te parkta oynarken kaybolan Suriyeli 3 yaşındaki Aric Aljarouk, aranıyor.

Olay, 22 Ağustos’ta Ketenciler Mahallesi’nde meydana geldi. Parkta oynayan Aric Aljarouk, bir anda ortadan kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler Aric Aljarouk için arama çalışması başlattı.

Polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda mahalledeki metruk evlere bakıldı, şüpheli yerler kontrol edildi.

Ancak şu ana kadar Aric Aljarouk’a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmaları sürüyor.