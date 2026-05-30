Kilis’te 34 eve yıkım kararı çıktı

Güncel
  • 30.05.2026 04:11
Fotoğraf: AA (Arşiv)
Karya AKBULUT 

Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Alahan Köyü Salhan Mezrası’nda sit alanı içinde yer alan 34 ev için yıkım kararı verildi. Köy halkı, uzun yıllardır bu evlerde oturduklarını belirterek çözüm bulunmasını istedi. Son iki günde 4 eve tebligat gönderildiği öğrenildi.

Kararı protesto eden köy halkı ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada bölgenin 2013 yılında sit alanı ilan edildiği belirtilerek şöyle denildi: “Geçen sürede bize bilgi verilmedi. 1950’den bu yana bu evlerde yaşıyoruz. Tapumuz verildi, elektriğimiz suyumuz bağlandı. Evlerimizi tamir ettik. Kimse bize ‘burası sit alanıdır’ demedi. Bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Yoksa sokakta kalacağız.”

Alahan Köyü Eski Muhtarı İbrahim Dağlı ise şöyle konuştu: “Atalarımız on yıllar önce buraya yerleşmiş. Elimizde tapumuz var şimdi sit alanına girmiştir diyorlar. Evleri yiyecekler bizi de göçürecekler. Yazıktır. Devlet vatandaşına düşman olmaz, biz devletin hazinesine çökmüş değiliz. Burada yerleşim olması sorunsa neden bize bildirmediler.”

