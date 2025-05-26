Kilis’te, 4 yavru kartal koruma altına alındı

KİLİS'te, vatandaşlar tarafından bulunan 4 yavru kartal, koruma altına alındı.

Kilis'te piknik yapan vatandaşlar, Resul Osman Mesire Alanı yakınlarında 4 yavru kartal buldu. Yavru kartallar, vatandaşların ihbarıyla gelen Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi’ne verildi.

Muayene edilen ve sağlık sorunları bulunmadığı belirlenen kartallar daha sonra koruma altına alınarak bakımlarının yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.