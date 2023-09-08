Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kilis’te ağır hasarlı okulların yıkımına başlandı

Ajans Haberleri
  • 08.09.2023 17:37
  • Giriş: 08.09.2023 17:37
  • Güncelleme: 08.09.2023 17:38
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Kilis’te ağır hasarlı okulların yıkımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis’te ağır hasarlı olan okullar yıkılmaya başlandı.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kilis’te ağır hasar alan okullarda kontrollü yıkıma başlandı.

Bu çerçevede Yeni Mahalle Kartalbey Sokak’ta bulunan Kartalbey İlkokulunda ilk yıkım gerçekleşti.

Yıkım esnasında çevresine güvenlik şeridi çekilen okulda iş makineleri ile kontrollü yıkıma başlandı. 

BirGün'e Abone Ol