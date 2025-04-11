Kilis’te aranan 4 şahıs yakalandı
Kaynak: İHA
Kilis’te çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Özel Maksatlı Timlerce, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda silahla yağma, kasten yaralama, mala zarar verme, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma, kaçakçılık ve bilişim yoluyla dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bir kişi ise adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.