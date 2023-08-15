Kilis’te bir kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Kilis’te bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasını yansıdı.



Olay, akşam saatlerinde Tabakhane Mahallesi Necip Asım Sokak’ta meydana geldi. Kasap dükkanına gelen K.Ç. iş yerinde çalışan M.P. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.Ç., silahını çekerek M.P.‘ye ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralan M.P., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.