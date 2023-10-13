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Kilis’te eski muhtarı öldüren 2 zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 13.10.2023 16:24
  • Giriş: 13.10.2023 16:24
  • Güncelleme: 13.10.2023 16:25
Kaynak: İHA
Kilis’te eski muhtarı öldüren 2 zanlı yakalandı

Kilis’in Musabeyli ilçesi’nde Selahaddin Çabuk’u öldürerek yol kenarına atan 2 şüpheli yakalandı.

10 Ekim’de Kilis’in Musabeyli Yastıca Köyünde darp edilip silahla vurularak öldürülen Selahaddin Çabuk’un katil zanlıları olduğu değerlendirilen 2 şüpheli Kilis İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Yakalanan şüpheliler A.A. ve olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Ç.A. soruşturma işlemlerinin bitmesini müteakip, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 

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