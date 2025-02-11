Kilis’te ev yangını

Kilis’in Polat Paşa Mahallesi Çimenli Sokak’ta meydana gelen yangında 96 yaşındaki şahıs dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Kilis’in Polat Paşa Mahallesi, Çimenli Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek başına yaşayan Hüseyin Gürler’in evinde, sobanın üzerinde ısınmak amacıyla bırakılan odunlar yangına neden oldu. Yangında evin yoğun dumanla kaplanması nedeniyle Gürler dumandan zehirlendi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri 96 yaşındaki Gürler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.