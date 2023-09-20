Kilis’te iki motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kilis’te seyir halindeki iki motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Şihmehmet Mahallesi Anafartalar Caddesi İzzet Çavuş Sokak meydana geldi. E.H. idaresindeki motosiklet ile H.D. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.G.H., yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, ekiplerce Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.