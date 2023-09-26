Kilis’te iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kilis’te bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi av tüfeğiyle yaralandı.

Olay, Hakverdi Mahallesi Akçurun Caddesi’nde bulunan A.B.’ye ait iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre M.T., iş yerine gelerek A.B. ile tartıştı. Çıkan tartışmada A.B., M.T’ye av tüfeğiyle ateş açtı.

Ayağından yaralanan M.T. 112 ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İş yerine gelen ekipler, tüfekle beraber yakalanan A.B.’yi emniyete götürdü.