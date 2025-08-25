Kilis’te kaybolan küçük kızın cansız bedeni bulundu

Kilis’te iki gün önce kaybolan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Aric Aljarouk’un cansız bedeni, ailesinin daha önce yaşadığı evin bahçesindeki kuyuda bulundu.

Kilis Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada olay ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü aktardı.

Ketenciler Mahallesi’nde 22 Ağustos’ta parkta oynarken kaybolan Aric için polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Ekipler mahalledeki metruk evleri ve şüpheli alanları tek tek kontrol etti. Arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Arama çalışmaları sonucu küçük kızın cansız bedeni, ailesinin daha önce ikamet ettiği evin bahçesinde yer alan kuyuda bulundu. Aric’in cenazesi morga kaldırılarak otopsi işlemleri başlatıldı. Ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

Kilis Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan bu acı hadise tüm ilimizi derinden üzmüştür. Evladımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kaybolduğu andan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak bizlere yardımcı olan duyarlı hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.