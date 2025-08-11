Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 11.08.2025 17:33
Kaynak: DHA
Kilis’te kaza: 2 yaralı

KİLİS'te, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şeyh Mansur Kavşağında meydana geldi. M.G. şönetimindeki 31 APA 597 plakalı otomobil ile N.K.'nin kullandığı 79 ED 698 otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada sürücülerden M.G. ile yanında bulunan Ç.G. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-

