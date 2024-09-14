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Kilis’te komşuların kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı

Kilis’te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 14.09.2024 23:54
  • Giriş: 14.09.2024 23:54
  • Güncelleme: 14.09.2024 23:55
Kaynak: İHA
Kilis’te komşuların kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı


Olay, Bilal Habeş Mahallesi Şorhabil Caddesi’nde meydana geldi. İki komşu ailenin fertleri arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A.C. H.S. ve M.A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerce Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavga da ağır yaralanan H.S’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis yaralıların bulunduğu hastanelerde de güvenlik önlemleri aldı.
Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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