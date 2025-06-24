Kilis’te motosiklet devrildi: 2 yaralı

KİLİS'te, kaldırıma çarparak takla atan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Aşıt Mahallesinde meydana geldi. Hatice A.'nın kullandığı 79 ABZ 829 plakalı motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Emine. Ö. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)