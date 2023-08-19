Kilis’te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kilis’te Şehitler Hatıra Ormanı’nda çıkan yangın söndürüldü.



Kilis-Gaziantep kara yolunun 8. kilometresinde AFAD’a ait Şehitler Hatıra Ormanı’nda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın iki katlı konteynır ve çevredeki ağaçlar ile çevredeki çiftliğe ait samanlara sıçradı.

Yangını gören vatandaşlar, 112 ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangının olduğu alanda yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangında alanda bulunan iki katlı konteyner kullanılamaz hale geldi.